Відео опублікувала депутатка Київради від партії “Європейська солідарність” Дінара Габібуллаєва.

“Звернення до президента Зеленського активістів біля посольства Білорусі щодо реакції та взяття під контроль жорсткого вбивства білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Чому спецслужби інших країн так вільно проводять розправні вбиства з опозиціонерами в Україні ? Чим займається наше СБУ ? Погонею за Чаусом ?”, – написала Габібуллаєва.

Вона також опублікувала відео з акції під посольством Білорусі.

“Вбили людину. За це в Європі роблять санкції проти тих країн, виганяють тих послів. Я проста людина, я простий громадянин України, але я реально обурений. Так не можна. Людину вбили, зламали йому носа і ще й повісили. І так Шеремета вбили. Так не можна. Я проста людина. І це просто немає слів. Так не може бути. І це посольство не може реально працювати. Я вимагаю, щоб наша влада щось зробила з білоруським посольством і допомагала білоруським імігрантам, які тут забралися”, – сказав один із активістів.

Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.