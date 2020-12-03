Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.
У четвер, 3 грудня, у Шевченківському районному суді Києва відбулись судові дебати у провадженні щодо нападу на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого.
Як встановило слідство, обвинувачений разом зі спільником (його участь розслідується в окремому провадженні) вчинили напад на перехожого, завдавши йому не менше чотирьох ударів в область голови. Тіло потерпілого зранку наступного дня знайшли місцеві мешканці, ним виявився співробітник Адміністрації Президента України.
Обвинувачений, громадянин Республіки Вірменія, під час судових засідань частково визнав свою провину. На наступному судовому засіданні, що відбудеться 20 січня, він матиме змогу виступити з останнім словом.
Прокуратура вимагає для нього покарання у вигляді 9 років ув’язнення.
“Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна”, — зазначили в прокуратурі.
- Нагадаємо, вранці 14 березня 2019 року в Києві був виявлений мертвим співробітник Адміністрації Президента України Олександр Бухтатий. Він був головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента.
- Петро Порошенко закликав правоохоронців якомога швидше встановити винних у смерті Олександра Бухтатого.
- Того ж дня поліція встановила двох чоловіків, в одного з яких був виявлений телефон померлого. Провадження за фактом смерті чоловіка було відкрито за статтями умисне вбивство (ст. 115 ККУ) та розбій (ст. 187 ККУ). Утім згодом обвинувачення за статтею 115 зняли.