Прокуратура попросила 9 років позбавлення волі для обвинуваченого у справі про напад на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого навесні 2019 року.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.

У четвер, 3 грудня, у Шевченківському районному суді Києва відбулись судові дебати у провадженні щодо нападу на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого.

Як встановило слідство, обвинувачений разом зі спільником (його участь розслідується в окремому провадженні) вчинили напад на перехожого, завдавши йому не менше чотирьох ударів в область голови. Тіло потерпілого зранку наступного дня знайшли місцеві мешканці, ним виявився співробітник Адміністрації Президента України.

Обвинувачений, громадянин Республіки Вірменія, під час судових засідань частково визнав свою провину. На наступному судовому засіданні, що відбудеться 20 січня, він матиме змогу виступити з останнім словом.

Прокуратура вимагає для нього покарання у вигляді 9 років ув’язнення.

“Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна”, — зазначили в прокуратурі.