У Словаччині суд визнав невинуватим бізнесмена Маріана Кочнера, якого звинувачували у замовленні резонансного вбивства журналіста Яна Куцяк і його нареченої Мартіни Кушнірової.

Текстову трансляцію вів портал Aktuality.SK, в якому працював вбитий журналіст.

У четвер, 3 вересня, колегія судей Спеціалізованого кримінального суду в словацькому місті Пезинок виправдало бізнесмена Маріана Кочнера. Його підозрювали в замовленні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не надало достатніх доказів причетності Кочнера.

Також було виправдано іншу фігурантку справи — Альону Шушову.

Іншого підозрюваного, Томаша Шабо, було засуджений до 25 років позбавлення волі за участь у вбивстві трьох осіб: журналіста Яна Куцяка, Мартіни Кушнірової і бізнесмена Петра Мольнара. Він зобов’язаний відшкодувати потерпілим витрати на похорон.

Водночас Кочнер отримав штраф в розмірі 5 тисяч євро за інший злочин, пов’язаний з незаконною зброєю.

Прокурор подав скаргу на рішення щодо виправдання Кочнера та Шушової. Апеляційну скаргу подали й адвокати родини Куцяка.

Вбивство журналіста

25 лютого 2018 року тіла Яна Куцяк і Мартіни Кушнірової знайшли з вогнепальними пораненнями в будинку журналіста у селі Велька Мача (65 км від Братислави).

Поліція припускала, що вбивство могло бути пов’язане з професійною діяльністю журналіста. Він фокусувався в основному на розслідуванні податкового шахрайства кількох підприємців, пов’язаних з відомими словацькими політиками.

На момент вбивства Куцяк працював над статтею про словацькі зв’язки з італійської мафією. Aktuality.SK опублікувало останню, незакінчену статтю Куцяка. Вона була присвячена діяльності італійських бізнесменів, які мають зв’язки з організованою злочинністю та високопоставленими державними чиновниками Словаччини, та розтраті фондів Європейського Союзу, які отримувала країна.

Куцяк був першим журналістом, коли-небудь убитим в Словаччині. Вбивство викликало загальне потрясіння і недовіру до влади. Уряд Словаччини навіть пропонував 1 млн євро за інформацію про вбивць.

За 4 дні після вбивства журналіста поліція затримала італійського підприємця, зазначеного в доповіді Куцяка, кількох його знайомих та родичів.

У вересні 2018 року було заарештовано чотири людини, яких звинуватили в причетності до вбивства Куцяка. 30 грудня 2019 року один з них, Золтан Андруско, який визнав себе винним і погодився дати свідчення проти співучасників, був засуджений до 15 років ув’язнення.

21 жовтня 2019 року Спеціальна прокуратура Словаччини направила до суду обвинувальний акт проти одного з найбагатших бізнесменів Словаччини Маріана Кочнера та інших осіб (Альони Шушової, Томаша Шабо, Мирослава Марчека та Золтана Андруско) у справі щодо вбивства Яна Куцяка та Мартіни Кушнірової. Маріана Кочнера підозрювали у замовленні резонансного вбивства журналіста.