В результаті обстрілу терористів на Донбасі було порнанено українського військового.

Про це повідомляє прес-служба штабу Об’єднаних сил в Facebook.

“Сьогодні, 21 травня, в черговий раз проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з гранатометів різних систем по позиціях Об’єднаних сил неподалік Авдіївки. В результаті обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що українські військові відкрили вогонь у відповідь, щоб придушити активність супротивника.

“Втрати окупантів уточнюються”, – йдеться в повідомленні.