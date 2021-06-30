Про це повідомляють на сайті Української асоціації футболу.
Уболівальники, які планують прибути до Італії з України
Наразі поїздки з України до Італії без поважної причини заборонені.
Уболівальники, які планують прибути до Італії з Великої Британії
Ті, хто прибувають із Великої Британії, повинні після приїзду пройти п’ятиденний карантин. Після цього необхідно здати експрес-тест на антиген або молекулярний тест на COVID-19 (мазок). Детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті уряду.
Це означає, що вболівальники, які прибудуть до Італії з Великої Британії після 28 червня, не встигнуть відвідати чвертьфінальний матч Євро-2020 в Римі 3 липня.
Чек-лист для подорожі
1. Переконайтеся, що вам дозволено в’їзд до Італії.
В’їзд до Італії з країн із високою захворюваністю заборонений. Актуальний список країн і можливі винятки є на сайті Міністерства охорони здоров’я Італії. У деяких випадках для країн і територій із низьким епідеміологічним ризиком щодо окремих вимог може бути зроблено виключення.
2. Перевірте вимоги для в’їзду зі своєї країни.
Будь-який подорожуючий до Італії має надати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 48 годин до в’їзду до Італії.
3. Заповніть до поїздки декларацію про здоров’я.
За посиланням — вимоги для подорожуючих із країн із переліку E (до якого входить Україна), розміщені на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я Італії.
Нагадаємо, що збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 “Євро-2020” із рахунком 2:1. Наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.
- Гравець збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до ТОП-5 найкращих гравців на “Євро-2020”.
- Українець Олександр Зінченко отримав нагороду, як найкращий гравець матчу між збірними України та Швеції.