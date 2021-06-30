3 липня в Римі на "Стадіо Олімпіко" збірна України проведе матч 1/4 фіналу "Євро-2020" проти команди Англії. Проте українські вболівальники не зможуть потрапити на матч.

Про це повідомляють на сайті Української асоціації футболу.

Уболівальники, які планують прибути до Італії з України

Наразі поїздки з України до Італії без поважної причини заборонені.

Уболівальники, які планують прибути до Італії з Великої Британії

Ті, хто прибувають із Великої Британії, повинні після приїзду пройти п’ятиденний карантин. Після цього необхідно здати експрес-тест на антиген або молекулярний тест на COVID-19 (мазок). Детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті уряду.

Це означає, що вболівальники, які прибудуть до Італії з Великої Британії після 28 червня, не встигнуть відвідати чвертьфінальний матч Євро-2020 в Римі 3 липня.

Чек-лист для подорожі

1. Переконайтеся, що вам дозволено в’їзд до Італії.

В’їзд до Італії з країн із високою захворюваністю заборонений. Актуальний список країн і можливі винятки є на сайті Міністерства охорони здоров’я Італії. У деяких випадках для країн і територій із низьким епідеміологічним ризиком щодо окремих вимог може бути зроблено виключення.

2. Перевірте вимоги для в’їзду зі своєї країни.

Будь-який подорожуючий до Італії має надати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 48 годин до в’їзду до Італії.

3. Заповніть до поїздки декларацію про здоров’я.

За посиланням — вимоги для подорожуючих із країн із переліку E (до якого входить Україна), розміщені на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я Італії.

Нагадаємо, що збірна України обіграла команду Швеції в 1/8 “Євро-2020” із рахунком 2:1. Наша команда вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.