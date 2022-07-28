Про це повідомляють #Букви.

Такі дії фанатів “Фенербахче” обурило не лише українців, кримських татар, але й самих турків. Всі ці обурення вони демонструють у соціальних мережах. Як повідомляє DailyStar, багато шанувальників “Фенербахче” закликають УЄФА виключити їх клуб з єврокубків через неналежну поведінку окремих фанатів.

Натомість на цю поведінку турецьких вболівальників відреагували у Міністерстві закордонних справ України.

“У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники “Фенербахче” скандували ім’я президента Росії Володимира Путіна, а вболівальники футбольної команди “Динамо” – ЗСУ.  ЗСУ перемогли Володимира Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів у Туреччині, надають і в Україні”, – написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Також він порадив турецьким фанатам бути на боці переможців.

 

Не проігнорував цю ситуацію й головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Мірча Луческу, у відповідь на скандування турецьких вболівальників він не прийшов на пресконференцію після матчу.

Також  прокоментував цей інцидент посол України у Туреччині Василь Боднар. Він зазначив, що футбол – це чесна гра, де перемагає сильніший. Вчора сильнішою була команда “Динамо”.

“Дуже сумно чути слова підтримки від прихильників “Фенербахче” російському вбивці та агресору, який розбомбив Україну”, – зауважив Василь Боднар.

Натомість він подякував тій частині турецького народу, яка підтримує Україну та об’єктивно оцінює неадекватні дії вболівальників.

 

УЄФА може суворо покарати “Фенербахче” за скандування у матчі з “Динамо” вболівальниками турецького клубу ім’я та прізвища президента РФ, який здійснив повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Як повідомляє турецьке видання Aksam Spor, УЄФА провела термінову нараду відеозв’язком, на якій обговорювався цей інцидент. Цілком можливо, що “Фенербахче” отримає покарання через дії власних вболівальників.

Попри неприємний інцидент з турецькими вболівальниками, футбольний клуб “Динамо” переміг. Матч другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів завершився з рахунком 2:1 на користь киян. Наступний матч “Динамо” запланований на 2 серпня – клуб зустрінеться з австрійським “Штурмом”.