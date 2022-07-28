Під час футбольного матчу "Динамо" - "Фенербахче" у Стамбулі, турецькі вболівальники вирішили висловити невдоволення від гола, який українська команда забила у їхні ворота. Вони почали скандувати ім’я президента РФ Володимира Путіна. За це "Фенербахче" може отримати суворе покарання від УЄФА.

Про це повідомляють #Букви.

Такі дії фанатів “Фенербахче” обурило не лише українців, кримських татар, але й самих турків. Всі ці обурення вони демонструють у соціальних мережах. Як повідомляє DailyStar, багато шанувальників “Фенербахче” закликають УЄФА виключити їх клуб з єврокубків через неналежну поведінку окремих фанатів.

Натомість на цю поведінку турецьких вболівальників відреагували у Міністерстві закордонних справ України.

“У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів вболівальники “Фенербахче” скандували ім’я президента Росії Володимира Путіна, а вболівальники футбольної команди “Динамо” – ЗСУ. ЗСУ перемогли Володимира Путіна на турецькому полі з рахунком 2:1. Надавали стусанів у Туреччині, надають і в Україні”, – написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Також він порадив турецьким фанатам бути на боці переможців.

Не проігнорував цю ситуацію й головний тренер київського футбольного клубу “Динамо” Мірча Луческу, у відповідь на скандування турецьких вболівальників він не прийшов на пресконференцію після матчу.

Також прокоментував цей інцидент посол України у Туреччині Василь Боднар. Він зазначив, що футбол – це чесна гра, де перемагає сильніший. Вчора сильнішою була команда “Динамо”.

“Дуже сумно чути слова підтримки від прихильників “Фенербахче” російському вбивці та агресору, який розбомбив Україну”, – зауважив Василь Боднар.

Натомість він подякував тій частині турецького народу, яка підтримує Україну та об’єктивно оцінює неадекватні дії вболівальників.

Futbol adil bir oyun. Dün Dynamo Kyiv daha güçlüydü.

Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür.

Dost 🇹🇷 halkına 🇺🇦’ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım. — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 28, 2022

УЄФА може суворо покарати “Фенербахче” за скандування у матчі з “Динамо” вболівальниками турецького клубу ім’я та прізвища президента РФ, який здійснив повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Як повідомляє турецьке видання Aksam Spor, УЄФА провела термінову нараду відеозв’язком, на якій обговорювався цей інцидент. Цілком можливо, що “Фенербахче” отримає покарання через дії власних вболівальників.

Попри неприємний інцидент з турецькими вболівальниками, футбольний клуб “Динамо” переміг. Матч другого раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів завершився з рахунком 2:1 на користь киян. Наступний матч “Динамо” запланований на 2 серпня – клуб зустрінеться з австрійським “Штурмом”.