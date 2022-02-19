Про це повідомила українська телеведуча Марічка Падалко у Facebook.
Фото мені щойно надіслав Імран Гурбін, який спільно з донькою гостював в нашій родині під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018. Ох, і були тоді часи”, – зауважила у своєму дописі телеведуча.
Гравці “Ліверпуля” перемогли “Норвіч” з рахунком 3:1, чим задовольнили своїх уболівальників. Голи за господарів арени забили Садіо Мане, Мохаммед Салах та Луїс Діас.
Англійські фанати розгорнули український прапор на трибунах стадіону “Енфілд” у місті Ліверпуль. Такий жест показав повагу та небайдужість звичайних громадян до ситуації, яка наразі розгортається в Україні на тлі російської агресії.
- Нагадаємо, що Велика Британія погодила з країнами-партнерами “Великої сімки” (G7) та Європейським союзом санкції проти РФ у разі її вторгнення на українські території.
- Також через загрозу повномасштабного вторгнення російських військ в Україну посольство Великої Британії тимчасово переміщується з Києва до Львова.
- Відомо, що Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Заходу знадобиться демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути “катастрофічного” вторгнення в Україну.