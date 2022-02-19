Сьогодні, 19 лютого, вболівальники англійського професійного футбольного клубу "Ліверпуль" розгорнули прапор України під час домашнього матчу Прем’єр-ліги проти ФК "Норвіч".

Про це повідомила українська телеведуча Марічка Падалко у Facebook.

Фото мені щойно надіслав Імран Гурбін, який спільно з донькою гостював в нашій родині під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві у 2018. Ох, і були тоді часи”, – зауважила у своєму дописі телеведуча.

Гравці “Ліверпуля” перемогли “Норвіч” з рахунком 3:1, чим задовольнили своїх уболівальників. Голи за господарів арени забили Садіо Мане, Мохаммед Салах та Луїс Діас.

Англійські фанати розгорнули український прапор на трибунах стадіону “Енфілд” у місті Ліверпуль. Такий жест показав повагу та небайдужість звичайних громадян до ситуації, яка наразі розгортається в Україні на тлі російської агресії.