Про це інформує Reuters.
ІД вже обрала наступника — Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Кураїші. Представник ІД додав, що Абу аль-Хасана аль-Хашемі аль-Кураїші убито під час “боротьби з ворогами Бога”, не уточнюючи деталей.
Жодних подробиць про нового ватажка ІД також не повідомляється.
ІД оголосила Абу аль-Хассана аль-Хашемі аль-Кураїші своїм новим лідером у березні, після смерті його попередника, Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Кураїші.
Останній Курайші був братом убитого колишнього халіфа ІД Абу Бакра аль-Багдаді, за словами двох іракських співробітників служби безпеки та одного західного джерела безпеки.
І Курайші, і Багдаді загинули, підірвавши себе та членів родини під час рейдів США на їхні схованки на півночі Сирії.
Ісламська держава вийшла з хаосу громадянської війни в сусідній Сирії минулого десятиліття та захопила величезні території Іраку та Сирії у 2014 році. Аль-Багдаді проголосив ісламський халіфат у мечеті в місті Мосул на півночі Іраку того ж року та проголосив себе халіфом усіх мусульманських країн.
Жорстоке правління “Ісламської держави”, під час якого вбили та стратили тисячі осіб в ім’я свого вузького тлумачення ісламу, завершилося в Мосулі, коли іракські та міжнародні сили перемогли угруповання у 2017 році.
Варто зауважити, що бойовики генерала Сухейла аль-Хассана є серед сотень підготовлених РФ сирійських бійців, які воюють разом із російськими військами в Україні. Серед них – сирійські солдати, колишні повстанці та досвідчені бійці, які роками воювали проти угруповання “Ісламська держава” у Сирії.
- Раніше було відомо, що до Росії прибуло не менше 300 солдатів із 25-ої дивізії сирійської армії, яка раніше тісно співпрацювала з армією РФ, коли та воювала у Сирії. Ця дивізія вважається елітними військовими Сирії.
- У серпні Туреччина розпочала військову операцію проти воєнізованих формувань. Турецькі війська завдали авіаудару на кордоні з Сирією, внаслідок чого є понад десяток загиблих.
- На початку листопада у Стамбулі стався вибух на популярному пішохідному проспекті Істікляль. Внаслідок вибуху постраждали щонайменше 11 людей.