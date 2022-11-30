Про це інформує Reuters.

ІД вже обрала наступника — Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Кураїші. Представник ІД додав, що Абу аль-Хасана аль-Хашемі аль-Кураїші убито під час “боротьби з ворогами Бога”, не уточнюючи деталей.

Жодних подробиць про нового ватажка ІД також не повідомляється.

ІД оголосила Абу аль-Хассана аль-Хашемі аль-Кураїші своїм новим лідером у березні, після смерті його попередника, Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Кураїші.

Останній Курайші був братом убитого колишнього халіфа ІД Абу Бакра аль-Багдаді, за словами двох іракських співробітників служби безпеки та одного західного джерела безпеки.

І Курайші, і Багдаді загинули, підірвавши себе та членів родини під час рейдів США на їхні схованки на півночі Сирії.

Ісламська держава вийшла з хаосу громадянської війни в сусідній Сирії минулого десятиліття та захопила величезні території Іраку та Сирії у 2014 році. Аль-Багдаді проголосив ісламський халіфат у мечеті в місті Мосул на півночі Іраку того ж року та проголосив себе халіфом усіх мусульманських країн.

Жорстоке правління “Ісламської держави”, під час якого вбили та стратили тисячі осіб в ім’я свого вузького тлумачення ісламу, завершилося в Мосулі, коли іракські та міжнародні сили перемогли угруповання у 2017 році.

Варто зауважити, що бойовики генерала Сухейла аль-Хассана є серед сотень підготовлених РФ сирійських бійців, які воюють разом із російськими військами в Україні. Серед них – сирійські солдати, колишні повстанці та досвідчені бійці, які роками воювали проти угруповання “Ісламська держава” у Сирії.