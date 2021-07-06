Американський адвокат Юрась Зянковіч поїхав у Москву для зустрічі з другом, але опинився у білоруській в’язниці.

Про це повідомляє американський канал CNN.

За попередніми даними, юрист пообідав з товаришем та вирішив повернутися в готель. Однак там його чекати четверо незнайомців.

Дружина Зянковіча, Альона Денісавець, розповідає, що, за словами менеджера готелю Nordic Rooms, чоловіки у штатському одязі наділи на голову капюшон і загнали його в машину.

Тоді Юрась перетнув російський кордон у супроводі трьох автомобілів. Потім його завезли до білоруської столиці Мінська.

Денісавець каже, що ці дані вона отримала від адвоката, призначеного судом в Білорусі. Вона не мала прямих контактів з чоловіком майже три місяці.

Одночасно затримали й товариша Зянковіча – Олександра Федуту. Його теж повезли до Мінська. Федута працював прессекретарем Олександра Лукашенка в 1994 році. Потім він приєднався до опозиційних сил.

Після прибуття в Мінськ Зянковіча доставили до слідчого ізолятора КДБ Білорусі. Він періодично відвідував адвоката, але представники консульських служб США не могли відвідувати його впродовж кількох тижнів.

“Для білоруської влади затримання Зянковіча було частиною великої вистави – і вони збиралися зробити кілька драматичних заяв”, – повідомляє канал.

Через шість днів після викрадення Лукашенко повідомив журналістам у Білорусі про змову щодо вбивства та викрадення його дітей в рамках спроби державного перевороту.

“Ми виявили залучення очевидно іноземних спецслужб, швидше за все, Центрального розвідувального управління ФБР. Агенти прилітали зі Сполучених Штатів. Ми стежили за ними й спостерігали за ними”, – заявив Лукашенко.

Державний департамент США швидко відповів, що “будь-які припущення про те, що уряд США стояв або був залучений до замаху на Лукашенка, абсолютно не відповідають дійсності”.

Затримано ще двох осіб, зокрема Ольгу Голубович – колишню службовцю адвокатської контори Зянковіча. Усім їм пред’явлено звинувачення в “змові чи інших діях, здійснених з метою захоплення державної влади”.

Білорусь також домагається екстрадиції п’яти інших осіб, які, як стверджується, були частиною змови США та Литви.

Костянтин Бичек, керівник слідчих дій Білоруського комітету державної безпеки, згодом заявив, що Зянковіч зізнався й всьому й співпрацював зі слідством. За його словами, Зянковіч був причетний до спроб підкупу представників силових структур Білорусі для приєднання до змови про повалення Лукашенка.

Однак Денісавець наполягає, що звинувачення проти її чоловіка смішні, і якщо він зізнався, це врятувало йому життя.

Коли білоруський КДБ дізнався, що Зянковіч перебуває в Москві, спецслужба “запитала росіян про можливість відправлення групи білоруських агентів до Росії”.

Служба внутрішньої безпеки Росії, ФСБ, заявила пізніше, що арешти були спільною операцією з білоруським КДБ, спрямованою на запобігання “незаконній діяльності”.

Президент Росії Володимир Путін підтримав заяву Лукашенка про змову щодо державного перевороту, поскаржившись у своєму щорічному зверненні до профспілки, що “навіть такі кричущі дії не засуджуються так званим колективним Заходом”.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров у минулому місяці заявив: “Важко уявити, що американські спецслужби могли не знати про таку масштабну діяльність”.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін обговорював передбачуваний план вбивства під час розмови з президентом США Джо Байденом 13 квітня.

Посольство США в Мінську заявляє, що не може обговорювати цю справу – і оскільки Зянковіч є подвійним громадянином, консульські чиновники не мають автоматичного права бачити його.

“Вбити президента”

Денісавець хвилюється за здоров’я чоловіка. Адвокат сказав їй, що у Зянковіча “артеріальний тиск скаче щодня”.

“Він мав при собі ліки в дорожній сумці, але не мав права приймати їх”, – сказала вона.

Для Лукашенко претензії на змову про державний переворот, спонсоровані США, несли певну користь. Вони дозволили йому зобразити опозицію залежною від іноземної держави та готовою вчинити акти насильства. Крім того, співпраця між російською та білоруською службами безпеки допомогла налагодити процес зближення з Москвою.

Для пропаганди урядової версії державне телебачення Білорусі випустило мелодраматичний документальний фільм “Вбити президента”.

Програма містила таємні кадри Зянковіча, зняті в ресторані “Авіньйон” у Мінську у 2020 році. Кадри датовані 21 серпня – майже через два тижні після спірних виборів, що призвели до спалаху народних протестів по всій країні.

На відео Зянковіч начебто каже: “Я розмовляв з деякими бізнесменами, я побачу їх після цього… Я також маю підтримку єврейської столиці Америки”.

Однак текст не збігається з рухами губ юриста. Експерти кажуть, що він може бути надиктованим.

Голос за кадром каже: “Він не приховує своєї мети. Його завдання – виявити вразливість, завербувати й спровокувати збройний заколот”.

На той момент, коли знімали секретні кадри, Зянковіч разом з дружиною перебував з візитом у Білорусі, щоб побачитися з родичами та завершити купівлю нерухомості.

“Ми хотіли мати будинок, куди ми могли б приїжджати на зустріч з родиною та друзями влітку”, – сказала Денівасець.

За її словами, вони також хотіли проголосувати особисто на президентських виборах у Білорусі, що відбулись 9 серпня.

Через кілька днів після цього обіду в Мінську Зянковіча затримали. Дружина помітила, що за ними стежили протягом декількох днів після участі в одній з численних акцій протесту проти результатів виборів, які широко розцінювали як шахрайські і які дали Лукашенку п’ятий термін на посаді президента.

Юрась відбув десять діб так званого “адміністративного арешту”. Альона каже, що її чоловік оголосив голодування під час затримання, а після звільнення прямував до польського кордону.

Незабаром подружжя вирішило закрити свій офіс у Мінську.

“Тому що для Юрася стало небезпечно приїжджати до Білорусі й тому, що ми не хотіли підтримувати диктатуру, платячи оренду, комунальні послуги, податки”, – каже жінка.

Зянковіч має давню історію виступу проти Лукашенка як члена партії “Білоруський народний фронт” (БНФ). Він отримав політичний притулок у США у 2011 році, а громадянином став у 2017-му, проте залишався на зв’язку з низкою білоруських опозиційних активістів. У 2016 році він балотувався на виборах до Палати представників Білорусі.

Рішення відвідати Москву у квітні, використовуючи паспорт Білорусі, дало владі в Мінську шанс заарештувати його.

Досі незрозуміло, коли Зянковіча почнуть судити.

Ба більше, його дружина не уявляє, коли зможе поговорити з ним, не кажучи вже про побачення. Востаннє вони говорили 11 квітня, коли чоловік зателефонував їй додому в Х’юстоні, щоб побажати їй гарної ночі, за кілька годин до того, як вирушити на доленосний обід з Олександром Федутою.