Президент США Джо Байден заявив, що поширення дезінформації про коронавірус COVID-19 у соціальних мережах, зокрема в Facebook, "вбиває людей".

Таку заяву він зробив у коментарі журналістам, інформує американський телеканал CNN.

Заява прозвучала у відповідь на запитання про вплив платформ, таких як Facebook, на розповсюдження дезінформації щодо вакцин та пандемії COVID-19.

“Вони вбивають людей. Ми маємо пандемію тільки серед невакцинованих людей. І вони вбивають людей”, ㅡ відповів Байден на запитання журналіста.

Ще до цієї заяви прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Facebook та інші платформи роблять недостатньо для боротьби з дезінформацією щодо вакцин.

“Очевидно, є кроки, які вони зробили. Зрозуміло, що можна зробити більше”, – заявила вона.

Днем раніше Псакі озвучила чотири кроки, які, на думку Білого дому, мають здійснити соціальні мережі: публічно ділитися впливом дезінформації на їхні платформи; впроваджувати більш надійну стратегію виконання правил платформ; вживати більш швидких заходів проти шкідливих повідомлень; просувати якісну інформацію в своїх алгоритмах подачі.

Як зазначає CNN із посиланням на джерела, зустрічі між представниками адміністрації Байдена та Facebook протягом останніх тижнів були “напруженими”.

За словами джерела, офіційні особи адміністрації Байдена, які передали Facebook побоювання з приводу дезінформації про вакцини в соцмережі, дійшли висновку, що компанія або “не сприймає це дуже серйозно, або щось приховує”. Цю ситуацію в адміністрації розглядають як небажання Facebook боротися з дезінформацією про вакцини.

У Facebook уже відреагували на заяву Байдена. В переданому CNN коментарі сказано, що компанія “не буде відволікатися на звинувачення, які не підтверджуються фактами”.

“Більш ніж 2 мільярди людей переглянули авторитетну інформацію про COVID-19 і вакцини на Facebook. І це більше, ніж будь-де в Інтернеті”, – заявили в компанії.