Голова Офісу президент України Андрій Єрмак повідомив про ракетну атаку на території, де розташований меморіальний комплекс Бабин Яр.

Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, саме у цей час Президент України Володимир Зеленський дає інтерв’ю західним ЗМІ. В Україні триває шостий день війни й робота кипить цілодобово. Як зазначив Єрмак, всі вже звикли майже не спати.

Глава ОПУ додав, що саме у цей час триває потужна атака на Україну та українську столицю.

“Ракетна атака здійснена на територію, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр! Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге”, – зазначив Андрій Єрмак.

Він зауважив, що Україна точно знає, чого прагне, тому неодмінно вистоїть та відбудує країну.