Предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що захист Батьківщини і вбивство ворога не є гріхом. Також Митрополит Київський та всієї України Епіфаній закликав православних українців до єднання в ПЦУ.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відповідну заяву предстоятеля ПЦУ.

Митрополит Київський та всієї України Епіфаній наголосив, що захист України та вбивство ворога не є гріхом:

Ми як народ не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли в наш дім, ми захищаємо свою родину, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати Батьківщину і вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине

Епіфаній закликав всіх православних українців до об’єднання у складі Православної Церкви України . Кожна громада може прийняти рішення про зміну підпорядкування і її перехід до ПЦУ, додав він:

Ми готові прийняти всіх з любов’ю. Ми готові разом в подальшому будувати Православну церкву України – церкву, яка служить і в подальшому служитиме інтересам українського народу. Я закликаю всіх православних українців до єднання. Кожна громада має право зібратися на збори і ухвалити рішення щодо зміни своєї юрисдикції. Кожен з вас на своєму місці в тій чи іншій громаді може зробити дуже корисну справу: ухвалити рішення про приєднання до Православної церкви України. Це у ваших руках, ви маєте право і можливість.