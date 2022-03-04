Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив депутатам від ОПЗЖ ліквідацією в разі, якщо вони бодай наблизяться до блокпоста. 4 березня територіальна оборона затримала депутата Нестора Шуфрича під час його спроби сфотографувати військовий батальйон.

Про це повідомив Олексій Данілов в етері телемарафону.

“Хотів би окремо сказати деяким депутатам ОПЗЖ. Якщо ви будете шлятися нашими блок-постами, то вас вбиватимуть на місці”, – заявив секретар РНБО.

Він наголосив, що народним депутатам, котрі підтримують дії агресора, нічого робити поряд з українськими позиціями.

Данілов нагадав, що це саме вони привели сюди російського агресора.

Раніше стало відомо, що міський голова Куп’янська Харківської області Геннадій Мацегора зізнався, що сам “домовився” з російськими окупантами про передачу влади в місті. Його обрали у 2020-му від проросійської партії ОПЗЖ.