Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) повідомила, що 83% вбивств журналістів за останнє десятиріччя — досі нерозкриті. Серед лідерів — Мексика, Сомалі, Індія, Ірак та Афганістан.

Про це йдеться у звіті організації.

Останнє десятиріччя охопило громадянську війну у Сирії, масові протести в арабських країнах (“арабська весна”) та напади на журналістів з боку екстремістських груп та організованої злочинності.

Загалом за цей час було вбито 278 журналістів через їхню професійну діяльність по всьому світові. У 226 з цих випадків, або 81%, ніхто не був засуджений за вбивство. Ще 83% вбивств журналістів залишилися нерозкритими, що є продовженням нещодавньої тенденції щодо повільного прогресу у розкритті справ.

У першій десятці “Глобального індексу безкарності” опинилися Сомалі, Сирія, Ірак та Південний Судан, Афганістан, Мексика, Філіппіни, Бразилія, Пакистан та Росія.

До індексу увійшли лише ті країни, де не менше п’яти нерозкритих вбивств журналістів. При цьому, до нього не входять справи щодо загибелі журналістів під час бойових дій або виконання ними небезпечних завдань – наприклад щодо висвітлення вуличних акцій протесту, що переростають у насильство.

У 2020 році 22 журналісти по всьому світу було вбито через професійну діяльність. Це більш як удвічі більше показника 2019 року.

Цьогоріч кількість вбивств наблизилася до торішнього показника, але політична нестабільність в Афганістані та в решті небезпечних для журналістів країнах ускладнює прогнозування підсумкової кількості у 2021 році.