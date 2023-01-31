Прокуратура Баварії вважає, що 23-річна німецько-іракська жінка знайшла в Instagram двійника та вбила її разом зі своїм спільником, аби інсценувати власну смерть.

Про це повідомляє Bild.

Коли в серпні минулого року в припаркованому Mercedes в Інгольштадті, на півдні Німеччини, знайшли закривавлене тіло молодої жінки, жертвою спочатку назвали Шарабан К., 23-річну мюнхенську косметологиню з іракським корінням.

Попри те, що деякі члени родини опізнали тіло, звіт про розтин наступного дня викликав сумніви щодо встановленої особи. Зрештою жертву назвали 23-річну алжирську блогерку краси з Гайльбронна Хадіджа О.

З довгим темним прямим волоссям, схожим кольором обличчя та сильним макіяжем обидві жінки виглядали “вражаюче схожими”, заявила поліція, змусивши німецьку пресу назвати цю справу “вбивством двійника”.

19 серпня 2022 року баварська поліція затримала Шарабан К. разом із 23-річним жителем Косово Шекір К. Жертви та обвинувачені названі своїми іменами та ініціалами, як узвичаєно в німецькій правовій системі.

“Розслідування привело нас до припущення, що обвинувачена хотіла сховатися через сімейну сварку та інсценувати власну смерть”, — заявила Вероніка Грізер з прокуратури штату Інгольштадт.

У поліції завили, що за тиждень до вбивства Шарабан К. зв’язалася з кількома жінками, схожими на неї, які працювали в соціальних мережах під численними псевдонімами. Даючи різні обіцянки, вона намагалася організувати зустрічі, які спочатку були марними.

Проте Хадіджа О. погодилася зустрітися, спокушена пропозицією косметики. Спільники нібито забрали її на авто з квартири в день вбивства. На ділянці між Хайльбронном та Інгольштадтом пара обвинувачених вигадала привід, аби вийти з машини, і зарізали її.

“Знаряддя злочину не знайдено, але докази переконливі, — зазначив речник поліції Андреас Айкеле. Жертві нанесли більш ніж 50 ударів ножем, обличчя повністю спотворене”.

Спільники перемістили жертву на заднє сидіння свого Mercedes і поїхала в Інгольштадт, припаркувавши авто в тихому житловому районі на березі Дунаю, де її виявили батьки Шарабан К. 16 серпня 2022 року.

Попри те, що розслідування триває та потрібно опитати інших свідків, ордери на арешт Шекіра К. і Шарабана К. видали 26 і 27 січня, повідомив речник прокурора Інгольштадта. У разі доведення вини, їм загрожує довічне ув’язнення.