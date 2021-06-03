Вбивство Флойда: прокурори вимагають 30 років позбавлення волі для Дерека Шовіна

Про це повідомляє видання TMZ.
Прокурори штату Міннесота подали документи, в яких просять суддю позбавити Шовіна волі терміном на 30 років. За їхніми словами, це мінімальне покарання з урахуванням обставин цієї справи.
Сторона обвинувачення зазначає, що це не найвища міра покарання, оскільки стаття передбачає до 40 років в’язниці. Прокурори додають, що є кілька обтяжливих факторів, які були доведені під час судового розгляду.
По-перше, вони стверджують, що Флойд був максимально безпомічним, а Шовін перевищив службові повноваження, як представник закону. По-друге, вони кажуть, що Шовін поводився з Флойдом з особливою жорстокістю, нехтуючи його неодноразовими благаннями про кисень і продовжуючи утримувати його майже 10 хвилин.
По-третє, Шовен вчинив злочин на очах кількох дітей – там були принаймні двоє неповнолітніх – що фактично робить їх жертвами.
Повторний судовий процес відбудеться 25 червня.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- Минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.