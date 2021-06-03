Вбивство Флойда: прокурори вимагають 30 років позбавлення волі для Дерека Шовіна

Ексофіцер поліції Дерек Шовін може потрапити у в’язницю на 30 років через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє видання TMZ.

Прокурори штату Міннесота подали документи, в яких просять суддю позбавити Шовіна волі терміном на 30 років. За їхніми словами, це мінімальне покарання з урахуванням обставин цієї справи.

Сторона обвинувачення зазначає, що це не найвища міра покарання, оскільки стаття передбачає до 40 років в’язниці. Прокурори додають, що є кілька обтяжливих факторів, які були доведені під час судового розгляду.

По-перше, вони стверджують, що Флойд був максимально безпомічним, а Шовін перевищив службові повноваження, як представник закону. По-друге, вони кажуть, що Шовін поводився з Флойдом з особливою жорстокістю, нехтуючи його неодноразовими благаннями про кисень і продовжуючи утримувати його майже 10 хвилин.

По-третє, Шовен вчинив злочин на очах кількох дітей – там були принаймні двоє неповнолітніх – що фактично робить їх жертвами.

Повторний судовий процес відбудеться 25 червня.