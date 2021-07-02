Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у п’ятницю, 2 липня, залишила без змін вирок Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це поінформували в пресслужбі Верховного Суду.

Так, 2 липня колегія суддів завершила касаційний розгляд та оголосила рішення у справі Пукача.

“Верховний Суд залишив без змін вирок Печерського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 6 січня 2016 року, а касаційні скарги без задоволення”, – зазначається в повідомленні.

Відтак, Пукач продовжить відбувати довічне ув’язнення.

Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, Верховний Суд “погодився з твердженням прокурора, що лише покарання у вигляді довічного позбавлення волі є справедливим заходом примусу” для Пукача.

Прокурорами було доведено, що Пукач, будучи начальником Департаменту оперативної служби МВС України, у 2000 році, “діючи разом зі своїми підлеглими, застосовуючи насильство до журналіста Георгія Гонгадзе, викрали його, після чого здійснили умисне вбивство”.

За даними слідства, Пукач у липні 2003 року організував знищення “особливо важливих облікових та інших документів” МВС, які “підтверджували факт незаконного стеження за Георгієм Гонгадзе”.

Вбивство Гонгадзе

Георгій Гонгадзе (1969-2000) був українським журналістом, засновником і першим головним редактором інтернет-видання “Українська правда”. Він народився у Тбілісі у родині грузинського кінорежисера-документаліста Руслана Гонгадзе. Мати Георгія — корінна львів’янка Леся Гонгадзе (Корчак).

Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений з відтятою головою труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за заявою Генпрокуратури, належав Гонгадзе.

Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові, і не дозволяла їх поховати. Вона померла 30 листопада 2013 року на 69-му році життя. Тіло Гонгадзе поховали в Києві 22 березня 2016 року.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексголову департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Гонгадзе.

Сам Пукач стверджує, що вбивство журналіста Георгія Гонгадзе в 2000 не було навмисним і має розглядатися як вбивство з необережності. У 2016 році Апеляційний суд залишив вирок Пукачу без змін.