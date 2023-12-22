Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на анонімні джерела у західних спецслужбах.

У статті зазначається, що Патрушев ще влітку 2022 року почав попереджати президента Росії Володимира Путіна про загрозу зростання впливу власника ПВК “Вагнер” Пригожина. Однак той буцімто не дослухався до його слів, оскільки, на переконання Кремля, “вагнерівці” показували успіхи на полі бою в Україні.

За словами неназваного колишнього російського розвідника, ситуація змінилася у жовтні 2022 року. Тоді Пригожин зателефонував нібито Путіну і в грубій формі поскаржився на дефіцит боєприпасів на фронті. У кабінеті Путіна на той момент був секретар Радбезу РФ Патрушев, стверджує співрозмовник видання.

Наступні скарги Пригожина на постачання зброї “вагнерівцям”, зокрема публічні конфлікти з Міноборони Росії, Путін ігнорував, пише видання. У статті йдеться, що червні 2023 року, коли Пригожин почав заколот, Патрушев побачив у цьому можливість назавжди позбутися власника ПВК “Вагнер” і “взяв справу у свої руки”.

Після того, як за посередництва президента Білорусі Олександра Лукашенка вдалося домовитися про відхід найманців на білоруську територію, а Путін пообіцяв припинити переслідування “вагнерівців”, Патрушев взявся за розробку плану ліквідації Пригожина.

За словами джерел журналістів, Путіну пізніше показали ці плани, і він не заперечував. Як стверджують джерела WSJ у західних спецслужбах, невелику бомбу заклали під крило приватного літака Embraer-135, яким користувався Пригожин, в аеропорту “Шереметьево”, коли його готували до вильоту 23 серпня 2023 року. Через пів години після зльоту літак зазнав катастрофи у Тверській області. Жертвами авіакатастрофи стали всі десять людей, які перебували на борту. У Кремлі свою причетність до авіакатастрофи заперечують.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев та інші російські посадовці на запити журналістів WSJ про коментарі не відповіли.