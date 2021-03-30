Вбивство Шеремета: суд продовжив вивчення доказів

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, суд розпочав дослідження сьомого тому справи. Однак суддя на початку засідання відхилила клопотання захисника Антоненка про те, щоб його підзахисному дозволили перебувати на розгляді справи поруч зі своїми адвокатами, а не у скляному боксі.

Зокрема, суд дослідив низку матеріалів з камер відеонагляду з будівель, розташованих на місці вбивства журналіста, а також поблизу нього. Прокурор стверджує, що ці відеоматеріали відтворюють пересування підозрюваних Антоненка, Дугарь та Кузьменко у ніч перед злочином та напередодні його скоєння.

Цікаво, що під час засідання прокурор продемонстрував відеодоказ того, що начебто підозрювана Дугарь фотографувала камеру відеонагляду. Однак він не зміг не пояснити, для чого вона це робить та чому саме одну камеру, а не всі. Зокрема, представник обвинувачення порадив поставити це запитання слідству.

За даними кореспондента #Букв, деякі відеодокази були настільки низької якості, що ідентифікувати осіб на них практично неможливо. Тож захист підозрюваних вимагає вилучити їх зі списку доказів через невідоме джерело походження та технічні помилки під час оформлення. Однак суддя заявила, що дасть оцінку важливості цих відео під час написання вироку.

Суд продовжить вивчення доказів 13 квітня.