У Міністерстві оборони України заявили, що в геноциді українців у Маріуполі бере участь один з вбивць Бориса Нємцова.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

У заяві оборонного відомства йдеться про те. що єдині професіонали у російському війську — це професійні вбивці. Прикладом цього в МО вважають той факт, що один з учасників вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова Руслан Геремєєв зараз займається геноцидом українців у Маріуполі.



У Міністерстві оборони заявили, що цього разу злочини не зійдуть Геремєєву з рук. “Тут не Росія”, — резюмували у МО України. Нагадаємо, що російського політика Бориса Нємцова застрелили в Москві в лютому 2015 року. Цей злочин вважають політичним замовленням вищого керівництва РФ, оскільки Нємцов стояв в жорсткій опозиції до путінського режиму.