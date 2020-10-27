Про це повідомили у пресслужбі NASA.

Як відомо, коли астронавти “Аполлона” вперше повернулися з Місяця в 1969 році, вважалося, що він був абсолютно сухий. За наступні 20 років спостережень стало відомо, що в постійно затінених кратерах навколо полюсів Місяця є ожеледиця. Згодом наземний інфрачервоний телескоп NASA знайшов докази гідратації в сонячніших регіонах. Проте ці місії не змогли остаточно відрізнити форму, в якій вона присутня на поверхні Місяця.

Розв’язати це питання допомогла стратосферна обсерваторія SOFIA. Це спеціальний модифікований літак Boeing 747SP, який дозволяє астрономам вивчати Сонячну систему.

У понеділок, 26 жовтня, NASA оголосила, SOFIA виявила молекули води у кратері Клавіус. Це один з найбільших кратерів в південній півкулі Місяця, яку видно з Землі.

“Ми мали вказівки на те, що H2O — звична та відома нам вода — може бути присутньою на сонячній стороні Місяця. Тепер ми знаємо, що вона дійсно там є. Це відкриття кидає виклик нашому розумінню місячної поверхні і порушує інтригуючі питання про ресурси, що мають значення для дослідження глибокого космосу”, — сказав Пол Герц, директор Відділу астрофізики в Управлінні наукової місії в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Отримані дані свідчать про наявність в досліджуваному місці близько 12 унцій (340 грамів) води в кубічному метрі ґрунту. Для порівняння, у пустелі Сахара кількість води у 100 більша, ніж було виявлено у місячному ґрунті.

Тепер вчені намагатимуться з’ясувати, як вода з’являється і зберігається на жорсткій безповітряній місячній поверхні. Також фахівці матимуть з’ясувати, чи можна знайти воду як ресурс, який можна було б використовувати.

Вчені NASA зізнаються, що не розраховували на те, що можуть зробити таке важливе відкриття за допомогою SOFIA.

“Насправді це було вперше, коли SOFIA подивилася на Місяць, і ми навіть не були повністю впевнені, чи отримаємо достовірні дані, але питання про воду змусили нас спробувати. Неймовірно, що це відкриття вийшло з того, що по суті було тестом, і тепер, коли ми знаємо, що можемо це зробити, ми плануємо більше польотів, щоб зробити більше спостережень”, — розповів Насім Рангвала, вчений дослідницького центру в Кремнієвій долині.

Агентство прагне дізнатися все можливе про наявність води на Місяці до відправлення першої жінки та наступного чоловіка на місячну поверхню в 2024 році.