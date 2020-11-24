Науковці Технологічного інституту Карлсруе (Німеччина) розробили програмний алгоритм, який може визначати харчову цінність страви по фото. Так, користувач отримує дані про калорійність, вміст білків, вуглеводів і жирів своєї страви.

Про це йдеться у результатах дослідження.

Зазначається, що основою сервісу є нейромережа, яка здатна розпізнавати об’єктів, на фото бібліотеки ImageNet. Вчені вдосконалили алгоритм нейромережі, який досить добре вміє визначати ознаки на зображеннях. Німецькі вчені попрацювали над тим, щоб чотири нейрони останнього шару визначали калорійність страви та зміст базових компонентів (білки, жири, вуглеводи). Ще 100 нейронів націлені на визначення 100 ймовірних інгредієнтів страви.

Вчені підійшли до навчання нейромережі доволі примітивно. Вони використовували сайт рецептів зі списками складників та фотографіями готових страв. Також автори розробки застосували базу харчової цінності різних продуктів. Дослідники прибрали зайві слова з рецептів і перевели приблизні величини в конкретні. Так, нейромережа може розпізнавати 70 тисяч рецептів та 308 тисяч фотографій.

В рамках тестування нейромережі було встановлено, що похибка розрахунку на 100 грамів страви становить всього 46,7 калорії, 2,51 грама білка, 3,88 грама жиру і 6,97 грама вуглеводів. Однак розробники планують вдосконалити вміння свого винаходу. До слова, вчені опублікували у відкритому доступі вихідний код нейромережі.