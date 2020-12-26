Вчені назвали можливу причину алергії на вакцину проти коронавірусу

Вчені вважають, що можливою причиною алергії на вакцину Pfizer Inc. і BioNTech проти коронавірусу COVID-19 є поліетиленгліколь.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США було зареєстровано шість важких алергічних реакцій на вакцину, введену до 19 грудня.

Щонайменше, два випадки анафілаксії також відбулися в Великобританії. Масова вакцинація вакциною Moderna в США почалася в понеділок, і поки не повідомлялося про алергічні реакції на неї.

У заяві компанії Pfizer йдеться, що вона “буде уважно стежити за всіма повідомленнями, що вказують на серйозні алергічні реакції після вакцинації”. У компанії також додали, що вони попереджали про те, що “відповідне медичне лікування і спостереження завжди повинні бути доступні в разі рідкісної анафілактичної події після введення вакцини”.

Вчені назвали поліетиленгліколь, також відомий як ПЕГ, потенційним підозрюваним, хоча органи охорони здоров’я заявляють, що вони все ще розслідують інциденти та планують продовжити вивчення питання. ПЕГ також міститься і в інших ліках і, як відомо, в рідкісних випадках викликає анафілаксію.

“Хоча я думаю, що ми тут просто спекулюємо … відомо, що один з компонентів, який присутній в обох вакцинах – поліетиленгліколь – може бути пов’язаний з алергічними реакціями”, – сказав директор Центру оцінки та дослідження біопрепаратів Управління з ліків Пітер Маркс.