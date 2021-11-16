Найпоширенішою групою крові в Україні є друга, або А. Ця ж група крові є домінантною у Європі.

Про це повідомляє портал Visual Capitalist.

Кров розподіляє по організму людини важливі поживні речовини; завдяки їй відбувається обмін кисню та вуглекислого газу: у крові міститься частина нашої імунної системи: білі кров’яні тіла та антитіла, які необхідні для запобігання інфекціям.

Але не вся кров однакова. Антигени в крові визначають класифікацію групи крові: існує вісім загальних груп крові, а з різними комбінаціями антигенів та класифікацій всього 36 груп крові людини.

Нижче показано мапу найбільш поширених груп крові по всьому світу.

Загальний розподіл груп крові

З 7,9 мільярда людей, які проживають у світі в 195 країнах та на семи континентах, найбільш поширеною групою крові є O+ (понад 39% населення світу підпадає під цю класифікацію). Тим часом найрідкіснішою групою крові є AB-, лише 0,40% населення мають цю групу крові.

Оскільки різні генетичні фактори відіграють роль у визначенні групи крові людини, кожна країна та регіон мають особливості свого народу.

Регіональний розподіл груп крові

Азія

Група О+ залишається найпоширенішою в Азії, група B також відносно поширена. Цю групу крові має майже 20% населення Китаю, а також досить поширена в Індії та інших країнах Центральної Азії.

Для порівняння, у деяких країнах Західної Азії, таких як Вірменія та Азербайджан, населення з групою крові A+ перевершує всі інші.

Америка

Група крові O є найпоширенішою у світі і має майже 70% жителів Південної Америки. Це також найпоширеніша група крові в Канаді та США.

Африка

O+ – широко представлена ​​серед африканських країн. У таких країнах, як Гана, Лівія, Конго та Єгипет, більше людей із групою крові O-, ніж з AB+.

Європа

Група крові А поширена у Європі. Майже 40% мешканців Данії, Норвегії, Австрії та України мають цю групу крові.

Океанія

Групи крові O+ та A+ є такими, що домінують в країнах Океанії. І лише на Фіджі найчастіше зустрічається група крові B+.

Середній Схід

Понад 41% населення має групу крові O+, при цьому Ліван є єдиною країною, де у населення найчастіше зустрічаються групи крові O- та A-.

Кариби

Майже половина населення країн Карибського басейну має групу крові O+, хоча Ямайці B+ є найпоширенішою групою крові.