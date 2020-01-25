Вчені назвали нове джерело китайського коронавірусу

Про це пише Vice.
Вчені з Уханьского інституту вірусології, розташованого в епіцентрі епідемії в Китаї, який в даний час знаходиться на карантині, опублікували статтю, в якій підтверджується, що вірус, який швидко поширюється, знаходиться в тій же сім’ї, що і вірус важкого гострого респіраторного синдрому (ТОРС), що раніше вразив Азію.
На підставі оральних мазків, анальних мазків і крові, зібраних у семи пацієнтів в лікарні Цзіньінтань в Ухані, вчені змогли генетично впорядкувати вірус. Потім вони перевірили його на базі даних відомих вірусів і виявили збіг на 96,2 % з коронавірусом, який, як відомо, живе у кажанів, а також вважається джерелом спалахів SARS і MERS.
Дослідники зазначають, що новий вірус використовує ті ж рецептори, що і SARS, щоб заразити легені жертви, викликаючи такі симптоми, як кашель, головний біль і пневмонія.
Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 24 січня відомо про 25 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 800 хворих. Вже у 13 містах провінції Хубей (Китай) прийняли рішення обмежити в’їзди і виїзди, а також роботу громадського транспорту через коронавируса.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.
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