Діти віком від 9 до 11 років можуть страждати від компульсивного, неконтрольованого переїдання. Причиною цього може бути надмірна кількість часу, яку дитина проводить перед екраном телефона.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Торонто.

Дослідження провели серед американських школярів віком від 9 до 11 років. Під час дослідження батьки не контролювали час, який їхні діти проводили з телефоном в руках. Як правило, ті проводили час в соціальних мережах. Рік потому практично у всіх реципієнтів різко зросли шанси захворіти на компульсивне переїдання (BED).

Вчені зазначили, що година часу, проведеного перед екраном телефону підвищує ризик виникнення BED на 62%, тоді як година перед телевізором — на 39%.

Джейсон Нагата, доцент педіатрії Каліфорнійського університету в Сан-Франциско й авторка дослідження, пояснила, що якщо дитина під час приймання їжі дивиться в екран телефона, то ймовірність, що вона з’їсть більше необхідного збільшується.

Як правило, BED характеризується частим споживанням їжі або почуттям втрати контролю. Після приймання їжі у дітей виникає почуття провини, тому що вони усвідомлюють, що з’їли занадто багато, але не можуть вчасно зупинитися.

Дослідники звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу погіршила стан людей, які страждають від неконтрольованого переїдання. Це торкнулося як дітей, так і дорослих.

В Американській академії педіатрії зазначили, що значно зросла кількість випадків ожиріння і розладів харчової поведінки у дітей з початку пандемії.