Про це пише журнал Американської асоціації сприяння розвитку науки Science.
“Звуки, які ви чуєте, — дзвіночки, дзвінкі струни, флейти, що переливаються — всі представляють різні аспекти гострого білка, який вискакує з поверхні вірусу та допомагає йому захоплювати клітини, які нічого не підозрюють. Як і всі білки, шипи складаються з комбінацій амінокислот”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, використовуючи нову техніку, що називається ультразвуком, вчені подарували кожній амінокислоті унікальну ноту в музичній гаммі, перетворюючи весь білок на музичну партитуру.
При цьому, в реальному житті ці амінокислоти зазвичай скручуються в спіраль або розтягуються в лист. Дослідники фіксують ці особливості, змінюючи тривалість і обсяг нот. Крім того, молекулярні коливання також отримали свої звуки.
- Раніше китайські вчені виявили антитіла, які ефективно блокують здатність коронавірусу проникати в клітини людини.