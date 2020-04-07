Про це пише журнал Американської асоціації сприяння розвитку науки Science.

“Звуки, які ви чуєте, — дзвіночки, дзвінкі струни, флейти, що переливаються — всі представляють різні аспекти гострого білка, який вискакує з поверхні вірусу та допомагає йому захоплювати клітини, які нічого не підозрюють. Як і всі білки, шипи складаються з комбінацій амінокислот”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, використовуючи нову техніку, що називається ультразвуком, вчені подарували кожній амінокислоті унікальну ноту в музичній гаммі, перетворюючи весь білок на музичну партитуру.

При цьому, в реальному житті ці амінокислоти зазвичай скручуються в спіраль або розтягуються в лист. Дослідники фіксують ці особливості, змінюючи тривалість і обсяг нот. Крім того, молекулярні коливання також отримали свої звуки.

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