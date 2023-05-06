Астрономи підтвердили, що відкрили найближчу до Землі чорну діру, яка розриває зірки. Спалах світла від розриву зірки досяг Землі у 2014 році, але вчені зараз виявили це у своїх даних.

Про це повідомило The Astrophysical Journal Letters.

Надмасивна чорна діра розташована у центрі галактики NGC 7392. Нещодавно виявлений спалах є найближчим прикладом події приливного розриву. Під час цього зірка розривається на частини під дією масивної гравітації чорної діри.

Від Землі ця чорна діра розташована приблизно за 137 мільйонів світлових років. Тобто це приблизно у 35 мільйонів разів далі від Проксими Центавра, найближчої до Сонця зірки.

На сьогодні астрономам вдалося спостерігати лише близько 100 таких подій. Крім того, цей випадок вчетверо ближче, ніж попередня виявлена чорна діра розривного типу.