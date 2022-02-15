Про це повідомляє BBC.

Дослідники розробили Phoenix 99. Цей пристрій транслює картинку з маленької камери на протисонцевих окулярах на сітківку ока у вигляді електричних сигналів. Ці сигнали одразу оброблює оптичний нерв та передає у мозок.

“Фенікс” вдало спрацював на групі овець. Пристрій зміг поліпшити тваринам зір і не спричинив  жодних побічних реакцій. Тому дослідники вже подали заяву на дозвіл щодо тестування Phoenix 99 на людях.

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Фахівці, які слідкували за експериментом, наголошують на перспективності застосування подібних технологій під час лікування пацієнтів з вадами зору.

“Розвиток технологій змінив визначення офтальмології. Інновації не тільки зробили діагностику легшою та точнішою, але й змінили лікування пацієнтів на краще”, – зазначив офтальмолог із Нью-Джерсі Даян Хілал-Кампо.

Прикладом того є той факт, що схожою технологією від американської компанії Second Sight – Argus II вже користуються близько 350 осіб з усього світу.