Про це повідомляє BBC.

Дослідники розробили Phoenix 99. Цей пристрій транслює картинку з маленької камери на протисонцевих окулярах на сітківку ока у вигляді електричних сигналів. Ці сигнали одразу оброблює оптичний нерв та передає у мозок.

“Фенікс” вдало спрацював на групі овець. Пристрій зміг поліпшити тваринам зір і не спричинив жодних побічних реакцій. Тому дослідники вже подали заяву на дозвіл щодо тестування Phoenix 99 на людях.

Фахівці, які слідкували за експериментом, наголошують на перспективності застосування подібних технологій під час лікування пацієнтів з вадами зору.

“Розвиток технологій змінив визначення офтальмології. Інновації не тільки зробили діагностику легшою та точнішою, але й змінили лікування пацієнтів на краще”, – зазначив офтальмолог із Нью-Джерсі Даян Хілал-Кампо.

Прикладом того є той факт, що схожою технологією від американської компанії Second Sight – Argus II вже користуються близько 350 осіб з усього світу.