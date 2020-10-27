Вчені з Бразилії пов'язали стійкість до заходів безпеки від COVID-19 - таких, як носіння маски — з антисоціальними рисами особистості.

Про це повідомляє Independent.

Таке дослідження в Латинській Америці проводилося вперше. У ньому взяли участь понад 1500 осіб у віці від 18 до 73 років.

За допомогою опитувальника вчені вимірювали емоційний резонанс учасників — те, наскільки їхні дії визначаються почуттями, які викликані іншими людьми.

Також респондентам ставили питання про те, як вони дотримуються протиепідемічних заходів — таких, наприклад, як носіння маски.

При аналізі психологи виявили дві моделі поведінки: антисоціальну, носії якої заперечували заходи безпеки, і емпатичну, носії якої заходів дотримувалися.

Учасники, у яких були антисоціальні профілі особистості, мали вищі показники в таких рисах характеру, як черствість, брехливість, ворожість, імпульсивність, безвідповідальність, маніпулятивність і готовність ризикувати. Всі ці особливості типові для людини, що має антисоціальний розлад особистості.

Також ці люди мали нижчі показники за здатністю до емоційного резонансу.

Команда, що проводила дослідження, висловила надію, що результати допоможуть переконати чиновників охорони здоров’я робити більше для освіти людей і впливу на їхню поведінку в умовах пандемії.