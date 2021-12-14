Науковці попереджають стосовно різких змін на одному з найбільших льодовиків Антарктиди, імовірно, протягом найближчих 5-10 років.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство BBC.

Дослідники кажуть, що пливуча частина перед льодовиком Туейтс, яка до цього часу була відносно стабільною, може розбитися.

Щороку вона вже скидає в океан 50 мільярдів тонн льоду.

На сьогодні це має обмежений вплив на глобальний рівень моря, але вище за течією в дренажному басейні льодовика є достатня кількість льоду, щоб підняти висоту океанів на 65 см — якщо він розтане.

Такий сценарій навряд чи відбудеться протягом багатьох століть, але дослідницька група каже, що Туейтс зараз реагує на потепління у світі досить швидко.

“На передній частині льодовика відбудуться кардинальні зміни, ймовірно, менше ніж за десятиріччя. І опубліковані, і неопубліковані дослідження вказують на цей напрям”, — зазначив професор Тед Скамбос, провідний координатор американського дослідження.