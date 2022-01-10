Китайський місяцехід Yutu 2, який біля кратера фон Кармана на зворотному боці Місяця помітив скелисте утворення кубічної форми, нарешті під'їхав досить близько, щоб розгледіти знахідку.

Про це у блозі “Наш космос” розповіла пресслужба Китайського національного космічного управління (CNSA).

На початку грудня китайський місяцехід Yutu 2 помітив таємничий об’єкт на горизонті Місяця, пробираючись через кратер фон Кармана на зворотному боці Місяця. Цей об’єкт був за 80 метрів від місяцехода та мав на фото форму куба. Він отримав назву “таємнича хатина” (神秘小屋/shenmi xiaowu).

Бурхливу фантазію користувачів інтернету ця новина дуже схвилювала. Вони уже вибудовували гіпотези, чим це може бути: були варіанти і про будинок інопланетян, і про “тріумфальну арку” бази прибульців, про місяцевий палац тощо.

Щоб дістатися до об’єкта, науковці досить довго вивчали усі можливі варіанти шляху, з урахуванням куту підйому, енергозатрати, безпеки та маневрів на нерівній місячній поверхні.

Через кілька тижнів місяцехід нарешті дістався до містичного “кубу”.

Виявилося, що ніякої “бази прибульців” там немає – це звичайний камінь, і навіть не кубічної форми.

Дослідники порівняли його обриси із “кроликом, який збирається їсти”.

Після цієї демістифікації Yutu 2 продовжить свою роботу за спланованим попередньо, але трохи відкорегованим, графіком.