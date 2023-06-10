Джерело: Euronews.next
Вчені з Єврейського університету в Ізраїлі розробили новий вид засобу від комах – “хімічний камуфляж”, який, за їх словами, стримає 99 % комарів від укусу на тих ділянках шкіри, де його застосовують.
“По-перше, це механічний захист від комарів, які кусають вашу шкіру. По-друге, целюлозний полімер діє як хімічний камуфляж”, — пояснив доктор Джонатан Бобот, провідний дослідник з факультету сільського господарства, їжі та навколишнього середовища Єврейського університету.
Засіб являє собою поєднання двох природних компонентів: індолу (ароматної речовини, що міститься у квітах) і полімеру під назвою целюлоза.
“Поєднання цих компонентів є ідеальною системою індивідуального захисту, яку ви можете собі уявити”, — сказав Бобот.
Його команда сподівається вивести новий засіб на ринок наступного року.
- Дослідники виявили новий тип антибіотика, який діє проти особливо небезпечних бактерій, стійких до ліків, використовуючи штучний інтелект. Під час випробувань на мишах він контролював ріст бактерій.