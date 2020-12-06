Група вчених зі Стенфордського університету, США, опублікувала результати свого дослідження, згідно з яким деякі види тварин - свині, пацюки, птахи - менш схильні або мають імунітет до коронавірусу.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі PLoS Computational Biology.

Важкий гострий респіраторний синдром – SARS-CoV-2 – є причиною глобальної пандемії, яким інфіковано понад 31 мільйона чоловік у більш ніж 180 країнах світу. Вважається, що, як і інші коронавіруси, SARS-CoV-2 передався людині від диких тварин. З огляду на масштаби і широке географічне поширення поточної пандемії і підтверджених випадків міжвидової передачі, виникає питання про ступінь, в якій ця передача можлива, а також про те, які молекулярні особливості відрізняють сприйнятливі види від несприйнятливих.

SARS-CoV-2 вражає кілька видів тварин, включаючи людину. Як і у багатьох інших вірусів, першим кроком в його інфекційному циклі є взаємодія вірусного білка і рецепторного білка на мембрані клітини-господаря.

Вчені досліджували структурні властивості декількох рецепторів ACE2, пов’язаних зі спайковим білком SARS-CoV-2.

“Ми виявили, що види, які не сприйнятливі до інфекції SARS-CoV-2, мають неконсервативні мутації в декількох амінокислотних залишках ACE2”, – йдеться в звіті вчених.

Коронавірус потрапляє в клітини людини через рецептори ACE2. Вивчивши 28 видів тварин, з якими людина найчастіше вступає в контакт, дослідники виявили у них аналогічні рецептори.

У різних видів ці рецептори дуже схожі, але їх молекулярна структура незначно відрізняється. Найбільш схожі на людські рецептори шимпанзе (схожість 99,5%), а найменш – золотих рибок (72%).

Аналіз цих рецепторів виявив мутації, що перешкоджають встановленню зв’язку з білковим “шипом” вірусу і, відповідно, проникненню інфекції в клітину.

Вчені так само не виключають подальші мутації коронавірусу і поява таких штамів.