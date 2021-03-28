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Вчені створили біопластик, який розкладається за три місяці

Вчені з Єльського університету розробили біопластик, який здатний повністю розкластися за три місяці.

Неділя, 28 березня 2021, 16:47

Про це пише ScienceDaily.

Вчені заявляють, що отриманий матеріал демонструє високу механічну міцність, стабільність при утриманні рідин і стійкість до ультрафіолетового випромінювання.

Він також може бути перероблений або підданий безпечному біорозкладанню у природному середовищі, і протягом всього життєвого циклу він чинить менший вплив на навколишнє середовище в порівнянні з пластиками на нафтовій основі і іншими біоруйнівними пластиками.

“Є багато людей, які намагалися розробити ці види полімерів в пластику, але механічні нитки недостатньо хороші, щоб замінити пластик, який ми використовуємо наразі і який в основному виробляється з викопного палива. Ми розробили простий і легкий виробничий процес, що дозволяє отримувати пластмасу на основі біомаси з дерева, а також пластмасу, яка також володіє хорошими механічними властивостями”, – зазначив доцент кафедри промислової екології та стійких систем Єльської школи навколишнього середовища Юань Яо.

Щоб створити суспензійну суміш, дослідники використали деревний порошок. Далі вони зруйнували пухку пористу структуру порошку за допомогою біорозкладаного і придатного для повторного використання глибокого евтектичного розчинника (DES).

Отримана суміш, яка має нанорозмірні переплетення і водневі зв’язки між регенерованим лігніном і мікро / нанофібрілламі целюлози, має високий вміст твердих речовин і високу в’язкість, які можна відливати і прокатувати без руйнування.

Потім Яо провів комплексну оцінку життєвого циклу, щоб перевірити вплив біопластика на навколишнє середовище в порівнянні зі звичайним пластиком. Листи біопласта були закопані в ґрунт, через два тижні вони тріскалися, а через три місяці повністю руйнувалися.

Крім того, дослідники говорять, що біопластик можна знову перетворити в суспензію шляхом механічного перемішування, що також дозволяє витягувати і повторно використовувати DES.

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Теги: біопластик, вчені, дослідження, пластик

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