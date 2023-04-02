Про це повідомило Space.com.
Мапу створив марсіанський апарат Об’єднаних Арабських Еміратів, а її розробляла група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі та Центру космічної науки ОАЕ. Вони помістили на неї геологічні особливості планети.
Вчені сподіваються, що мапа допоможе відповісти на низку запитань про Марс. Серед цього причини, чому планета стала сухою і непридатною для життя людей, адже раніше на ній було багато води.
Сервіс буде доступний англійською та арабською мовами.
Світлини для атласу були створені протягом одного року, що еквівалентно двом рокам на Землі. Орбітальна система Норе, звідки взяли фотографії, це перша міжпланетна місія з ОАЕ та всього арабського світу.
На знімках видно полярні крижані шапки, гори й неактивні вулкани. Ще видно залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 мільярда років тому були наповнені водою в рідкому стані.
- Марсохід NASA Curiosity вперше чітко зафіксував сонячні промені над Марсом. Фотографії було зроблено у сутінках.
- Останнє дослідження показало, що верхня оболонка Венери – суцільна літосфера, що не розламана на тектонічні плити, на відміну від Землі. Крім того, її товщина виявилася значно тоншою. Вчені заявили, що це дозволяє їй постійно оновлюватися.