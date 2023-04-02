Група вчених створила мапу Марсу, де зображено особливості ландшафту планети. Для цього використали дані понад 3 тисяч зображень.

Про це повідомило Space.com.

Мапу створив марсіанський апарат Об’єднаних Арабських Еміратів, а її розробляла група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі та Центру космічної науки ОАЕ. Вони помістили на неї геологічні особливості планети.

Вчені сподіваються, що мапа допоможе відповісти на низку запитань про Марс. Серед цього причини, чому планета стала сухою і непридатною для життя людей, адже раніше на ній було багато води.

Сервіс буде доступний англійською та арабською мовами.

“Ми сподіваємося, що карта стане корисним інструментом для дослідників та студентів, які хочуть більше дізнатися про Марс”, – повідомив дослідник Дімітри Атрі.

Світлини для атласу були створені протягом одного року, що еквівалентно двом рокам на Землі. Орбітальна система Норе, звідки взяли фотографії, це перша міжпланетна місія з ОАЕ та всього арабського світу.

На знімках видно полярні крижані шапки, гори й неактивні вулкани. Ще видно залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 мільярда років тому були наповнені водою в рідкому стані.