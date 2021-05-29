Про це повідомляє Sky news.

Дослідники використали технологію штучного інтелекту для вивчення зображень 100 мільйонів галактик. Усі світлини були отримані за допомогою телескопа імені Віктора Бланко в обсерваторії в Чилі.

Ця мапа вважається найбільшою у світі. Вона охоплює восьму частину нічного неба, видимого із планети Земля. Найяскравіші зони зображення демонструють щільне скупчення темної матерії, а чорні плями – космічні порожнечі, де майже відсутні галактики.

“Мапа показує нам нові частини Всесвіту, які ми ніколи раніше не бачили. Ми дійсно спостерігаємо космічну структуру павутини з величезними космічними порожнечами – вони являють собою області Всесвіту з дуже низькою щільністю, де менше матерії”, – розповів один з керівників проєкту, доктор Найл Джеффрі у коментарі The Guardian.

Вчені кажуть, що їхня мапа допоможе глибше вивчити походження Всесвіту.