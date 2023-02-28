Вчені, які досліджували ймовірність ядерної, біологічної та хімічної загрози з боку ворогів США заявили про нові дані щодо лабораторного походження COVID-19.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Аналіз, проведений експертами з національного лабораторного комплексу США, включаючи членів групи науковців, відомої як Z-Division, спонукав Департамент енергетики Сполучених Штатів змінити свою точку зору на початку 2023 року щодо ймовірної причини спалаху коронавірусу у 2019 році.

Представники Департаменту енергетики в межах нової загальнодержавної оцінки розвідки прийшли до висновку, що аварія в лабораторії, швидше за все, таки стала причиною найгіршої пандемії у світі за століття.

За словами офіційних осіб, загальна думка про те, що ще немає остаточного висновку щодо походження вірусу, не змінилася після публікації попередньої версії звіту адміністрації президента США Джо Байдена у 2021 році.

“Суть залишається незмінною: в основному ніхто насправді не знає”, — сказав WSJ один із посадовців.

Проте навіть за низької ймовірності аналіз міністерства енергетики має вагу. Для оцінки відомство залучило команду з Національного лабораторного комплексу США, в якому працюють десятки тисяч вчених.

Лабораторії були створені в межах програми ядерної зброї США і працюють переважно секретно. До складу технічних експертів департаменту входять співробітники Z-відділу міністерства енергетики. З 1960-х років вони брали участь у таємних розслідуваннях щодо ядерної, хімічної та біологічної загроз з боку ворогів США. Зокрема, йдеться про Китай та Росію, пише видання.

Офіційні особи США підтвердили, що оновлену оцінку походження COVID-19 було завершено у 2023 році, і сказали, що документ базується на свіжих даних, а також на новому аналізі експертів з восьми розвідувальних агентств і Національної ради з питань розвідки.

Наразі міністерство енергетики США та офіс директора розвідки відмовилися коментувати переглянуту оцінку.

“Втім, “лабораторно” не означає “створено людиною”. Навіть якщо це був витік з лабораторії, вони все одно вважають, що це був би природний вірус”, — зауважив посадовець.

Жодна з провідних теорій — природний ефект або витік із лабораторії — не була остаточно підтверджена, частково через відмову Китаю надати незалежним дослідникам доступ до зразків навколишнього середовища та інших необроблених даних з перших тижнів спалаху.

Крім того, жодних переконливих доказів витоку з лабораторії не виявлено. Прихильники теорії витоку зазначають, що спалах почався в місті, яке є провідним у світі центром досліджень коронавірусів.

Зараз в уряді США немає консенсусу щодо того, як саме почався COVID-19. Проте, президент США вважає, що дуже важливо, продовжувати роботу і якнайкраще з’ясували, як почалася чинна пандемія, аби можна було краще запобігти майбутній.

Нагадаємо, що згідно із секретним звітом розвідки, нещодавно наданим Білому дому та ключовим членам Конгресу, міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid, швидше за все, виникла внаслідок витоку з лабораторії.