Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Полярні біологи наткнулися на вид моху під час експедиції на покритий льодом континент в 2017 році. Ідентифікація є трудомістким завданням, і вченим знадобилося п’ять років, щоб підтвердити, що цей вид був виявлений вперше.

Біологи назвали цей вид “Bryum Bharatiensis”. Бхараті – це індуїстська богиня знань і назва однієї з індійських антарктичних дослідницьких станцій.

Професор Фелікс Баст, який брав участь в шестимісячній експедиції на континент виявив темно-зелений вид моху на пагорбах Ларсеманн, що піднімаються над Південним океаном.

Як відомо, для виживання рослинам необхідний азот, а також калій, фосфор, сонячне світло і вода. Але тільки 1% Антарктиди вільний від льоду.

“Велике питання полягало в тому, як мох виживає в цьому ландшафті зі скель і льоду”, – сказав він.

З’ясувалося, що цей мох в основному зростав в районах, де у великих кількостях гніздилися пінгвіни, а у фекаліях пінгвінів міститься азот.

“В основному, рослини тут виживають на екскрементах пінгвінів. Допомагає те, що гній не розкладається в такому кліматі”, – сказав Баст.

Водночас, вчені до цих пір повністю не розуміють, як рослини виживають під товстим снігом протягом шести зимових місяців, коли немає сонячного світла і температура опускається до -76 °C.

За їх словами, в цей час мох, ймовірно, “висихає до стадії спокою, майже до насіння” і знову проростає в вересні, коли на нього знову починає потрапляти сонячне світло. Висохлий мох вбирає воду з талого снігу.

Це перший випадок, коли Індія виявила вид рослин за чотири десятиліття з моменту створення дослідницької станції на континенті. Перша станція була побудована в 1984 році і покинута в 1990 році після того, як затонула під льодом. Дві станції – Майтри і Бхараті – були введені в експлуатацію в 1989 і 2012 роках і наразі продовжують працювати.