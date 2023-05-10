У травні вчені відправлять на МКС стовбурові клітини, щоб дослідити вплив на них слабкої гравітації або "мікрогравітації" в космосі.

Про це повідомляє Space.

Клітини будуть культивуватися в космосі на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Для цього залучать астронавтів, які летять у складі приватної місії Axiom Space Ax-2. Планується, що запуск відбудеться 21 травня з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Вчені будуть досліджувати індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC) – тип стовбурових клітин, які можуть розвинутися в три основних групи клітин, що становлять людський організм. Їхнє вирощування разом із наданням їм можливості диференціюватися в космосі дозволить дослідникам визначити, чи впливає мікрогравітація на те, як iPSC розвиваються в інші типи клітин, зокрема клітини мозку і серця.

iPSC – це потужний тип клітин, перепрограмований з дорослої клітини для повернення до стану, який називається “плюрипотентність”. Тобто, тоді клітина може перетворитися майже на будь-який тип клітин, що зустрічаються в людському організмі. Вчені вважають, що iPSC – важливі для створення моделей хвороб і розробки специфічних методів лікування.

Проте на Землі виробляти цей тип клітин важко – частково через гравітаційний вплив планети, який може обмежувати розширення і ріст цих клітин. Дослідники сподіваються, що на МКС, що обертається навколо Землі на висоті близько 408 км, цей бар’єр можна усунути завдяки низькій гравітації.