Про це повідомляє Space.
Клітини будуть культивуватися в космосі на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Для цього залучать астронавтів, які летять на приватній місії Axiom Space Ax-2. Планується, що запуск відбудеться 21 травня з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.
Вчені будуть досліджувати індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPSC) — тип стовбурових клітин, які можуть розвинутися в три основних групи клітин, що становлять людський організм. Їхнє вирощування разом з наданням їм можливості диференціюватися в космосі дозволить дослідникам визначити, чи впливає мікрогравітація на те, як iPSC розвиваються в інші типи клітин, зокрема клітини мозку і серця.
iPSC – це потужний тип клітин, перепрограмований з дорослої клітини для повернення до стану, який називається “плюрипотентність”. Тобто, тоді клітина може перетворитися майже на будь-який тип клітин, що зустрічаються в людському організмі. Вчені вважають, що iPSC важливий для створення моделей хвороб і розробки специфічних методів лікування.
Проте на Землі виробляти цей тип клітин важко частково через гравітаційний вплив планети, який може обмежувати розширення і ріст цих клітин. Дослідники сподіваються, що на МКС, що обертається навколо Землі на висоті близько 408 км, цей бар’єр можна усунути завдяки низькій гравітації.
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