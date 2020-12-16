Вчені оголосили про відкриття 20 нових видів в Андах Болівії, а також про спостереження за рослинами і тваринами, яких не бачили десятиліттями.

Про це повідомляє CNN.

Розташована неподалік від столиці Болівії Ла-Паса, долина Зонго відома як “серце” регіону. Саме серед хмарних лісів дослідники виявили гадюку “гірську гадюку”, “болівійську флаговую змію” і “ліліпутську жабу”, а також види орхідей і метеликів. Висновки, представлені в опублікованому дослідженні, були зроблені в ході 14-денної експедиції в березні 2017 року, яку очолював Тронд Ларсен з некомерційної екологічної групи Conservation International.

Отруйна гадюка

Надзвичайно отруйна гірська гадюка має великі ікла і чутливі до тепла западини на голові, що допомагають виявляти здобич.

Ще одне відкриття – одна з найменших амфібій в світі – жаба-ліліпут. Її маскувальний коричневий колір і схильність ховатися в товстих шарах моху і грунту дозволяє добре ховатися від хижаків. Довжина жаби становить не більше 10 мм.

Диявольська жаба

Крім визначення нових видів, команда заново відкрила чотири види, які вважалися вимерлими, в тому числі гіпнотизуючу “диявольську жабу”, яка має чорний колір з темно-червоними очима. Востаннє її бачили 20 років тому, до того, як на цій території була побудована гребля гідроелектростанції. Після численних спроб знайти жабу було вирішено, що цей вид більше не існує.

Також в долині Зонго цвітуть орхідеї, що розрізняються за розміром, формою і кольором. У недавно знайденої орхідеї “Гадюка” є частини, які майстерно імітують комах, змушуючи їх переносити пилок.

Хоча відкриття є новинкою для науки, про орхідеї добре знають місцеві корінні громади. Нещодавно виявлений бамбук регулярно використовувався корінними народами для виготовлення будівельних матеріалів і духових музичних інструментів.

Лісові коридори

Деяких з цих тварин може не бути більше ніде в світі, і велика частина дикої природи регіону змушена адаптуватися до наслідків зміни клімату. Багато видів переміщуються на височини в пошуках більш прохолодних умов, подорожуючи лісами, що ведуть в гори.

Крім того, що цей район є притулком для дикої природи, він також важливий для людей, що живуть поблизу. Місцеві жителі залежать від лісів, оскільки вони є в тому числі джерелами будівельних матеріалів, а долина постачає гідроелектроенергію і воду для Ла-Паса і інших регіонів.