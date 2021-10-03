Про це пише видання Live science.

Зоряна система, відома як GW Orionis (або GW Ori) і розташована приблизно в 1300 світлових роках від Землі. Навколо трьох зірок розташовані три помаранчевих кільця, які вкладені одне в одне. Зовні це нагадує бичаче око.

Потрійні зоряні системи рідко зустрічаються в космосі. У статті 2020 року, опублікованій в The Astrophysical Journal Letters, дослідники уважно вивчили GW Ori за допомогою телескопа “Атакама”, який розташований в Чилі, і виявили, що три пилових кільця системи насправді зміщені по відношенню один до одного.

Команда вчених тоді припустила, що молода планета або її формування може порушити гравітаційний баланс складної системи потрійних кілець GW Ori. Якби це підтвердилося, то це була б перша планета з трьома сонцями. Через рік вчені отримали нові докази того, що планета таки існує. Дослідники провели 3D-моделювання того, як могли з’явитися загадкові проміжки в кільцях системи. Вони ґрунтувалися на спостереженнях за іншими пиловими кільцями у Всесвіті.

Вчені перевірили три сценарії: у одному з них розрив у кільцях GW Ori утворився через слабку турбулентність, а в другому – в одному з кілець утворилася планета.

В результаті дослідники прийшли до висновку, що найбільш вірогідним поясненням аномалії є наявність планети розміром з Юпітер або декількох планет.