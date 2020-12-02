Дослідники з Японії з'ясували, що зміна мікрофлори кишечника може призвести до проблем зі сном.

Про це повідомляє видання Medical Xpress.

Дослідження провели вчені з японського Університету Цукуба. Його результати були опубліковані в науковому журналі Scientific Reports.

Вчені провели експеримент з мишами. Протягом чотирьох тижнів вони давали гризунам потужний коктейль з антибіотиків. Препарати змінили і виснажили мікрофлору кишечника тварин, знищивши природні мікроорганізми.

Потім дослідники порівняли стан кишечника цих мишей і мишей із контрольної групи, яким не давали антибіотики. Були виявлені суттєві відмінності в їх метаболітах (побічні продукти перетравлення їжі).

“Ми виявили понад 200 відмінностей метаболітів у групах мишей. Близько 60 нормальних метаболітів були відсутні у мишей із виснаженою мікробіотою, а інші відрізнялися за кількістю: у деяких їх було більше, а у деяких – менше, ніж у контрольних мишей”, – розповів провідний автор дослідження, професор Масасі Янагісава.

Потім вчені визначили, за що відповідають ці метаболіти.

Виявилося, що відсутність деяких видів метаболітів, викликане неправильною роботою кишкової мікрофлори через вплив антибіотиків, знижує рівень вироблення певних нейротрансмітерів (зокрема, серотоніну, який ще називають “гормоном гарного настрою”, “гормоном щастя” і який утворюється з амінокислоти триптофану).

Нейротрансмітери (нейромедіатори) – це біологічно активні хімічні речовини, за допомогою яких здійснюється передача електрохімічного імпульсу від нервової клітини через синаптичний простір між нейронами, а також, наприклад, від нейронів до м’язової тканини.

У мишей із виснаженою мікробіотою було більше триптофану, ніж у мишей із контрольної групи, але майже нульовий серотонін. Це довело, що без важливої кишкової мікрофлори миші не могли виробляти серотонін з триптофану.

Крім того, вчені виявили, що у мишей, які приймали антибіотики, було мало метаболітів вітаміну B6, які прискорюють вироблення серотоніну та дофаміну.

Після цього дослідники проаналізували сон мишей, спостерігаючи за активністю їхнього мозку на електроенцефалограмі.

Виявилося, що у тварин, яких годували антибіотиками, порушилися цикли сну і неспання, фази швидкого і глибокого сну були нестабільними. Миші з виснаженою мікробіотою переключалися між стадіями сну/неспання частіше, ніж миші з контрольної групи.

Вчені вважають, що це пов’язано з нестачею серотоніну, однак точний механізм ще належить з’ясувати.

“Ми виявили, що мікробне виснаження усуває серотонін у кишечнику. І ми знаємо, що рівень серотоніну в мозку може впливати на цикли сну/неспання. Відтак, зміна складу кишкових мікробів шляхом зміни дієти може допомогти тим, у кого є проблеми зі сном” , – наголосив професор Масасі Янагісава.