Група астрофізиків з Університету штату Арізона (ASU) зуміли визначити походження загадкового міжзоряного космічного об'єкта Оумуамуа. Це може бути фрагмент планети, схожої на Плутон.

Результати дослідження опублікували в журналі Journal of Geophysical Research: Planets.

Цей космічний об’єкт виявили в 2017 році за допомогою астрономічної обсерваторії Pan-STARRS на Гаваях.

Космічний об’єкт продовгуватої форми. Тому його назвали “Оумуамуа”. Це по гавайськи “розвідник” або “посланець”.

Це було перше в історії космічне тіло, що прибули в Сонячну систему з-за її меж.

Астрофізики Стівен Деш і Алан Джексон пояснили природу цього космічного об’єкта. Швидкість, з якою він рухається, свідчить про те, що об’єкт подорожував в цьому просторі не більше мільярда років.

Вчені вважають, що Оумуамуа може складатися з різнорідного льоду.

“Ймовірно, він був вибитий з поверхні планети в результаті потужного удару близько півмільярда років тому і викинутий потім зі своєї батьківської системи. Те, що він складається із замороженого азоту, також пояснює незвичайну форму Оумуамуа. У міру випаровування зовнішніх шарів азотного льоду форма цього тіла ставала все більш плоскою, точно так же, як це відбувається з шматком мила, коли в процесі користування ним зникають зовнішні шари”, – зазначили дослідники.