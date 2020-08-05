Про це пише CNN.
У 1989 році в Канаді експерти виявили скам’янілі залишки центрозавра, що жив 76-77 мільйонів років тому, спочатку вважалося, що деформація його кістки гомілки була перелом.
Але більш детальний аналіз з використанням сучасних медичних методів, показав, що це була остеосаркома.
Команда, що аналізує окам’янілу кістка, включала фахівців з різних областей, в тому числі, патології, рентгенології, ортопедичної хірургії та палеопатології.
Тонкий шар кістки спочатку був досліджений під мікроскопом. Потім вчені використовували інструменти тривимірної реконструкції, щоб візуалізувати прогресування раку через кістку. В кінцевому підсумку дослідники поставили діагноз остеосаркоми.
Крім того, щоб підтвердити свій діагноз, команда порівняла скам’янілість з нормальною малогомілковою кісткою динозавра того ж виду, а також з малогомілковою кісткою, що належить 19-річному хлопцю, у якого діагностовано остеосаркому.
- Раніше на території Марокко виявили рештки найдавнішого з відомих вченим стегозавра. За даними дослідників, динозавр жив на Землі близько 168 млн років тому.
- Раніше палеонтологи з Альбертського університету в Канаді заявили, що їм вдалося знайти і вивчити найбільшого в світі тиранозавра.