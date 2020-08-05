Вчені заявили, що вперше виявили, що динозаври страждали від остеосаркоми - злоякісної ракової пухлини, яка сьогодні вражає людей.

Про це пише CNN.

У 1989 році в Канаді експерти виявили скам’янілі залишки центрозавра, що жив 76-77 мільйонів років тому, спочатку вважалося, що деформація його кістки гомілки була перелом.

Але більш детальний аналіз з використанням сучасних медичних методів, показав, що це була остеосаркома.

Команда, що аналізує окам’янілу кістка, включала фахівців з різних областей, в тому числі, патології, рентгенології, ортопедичної хірургії та палеопатології.

Тонкий шар кістки спочатку був досліджений під мікроскопом. Потім вчені використовували інструменти тривимірної реконструкції, щоб візуалізувати прогресування раку через кістку. В кінцевому підсумку дослідники поставили діагноз остеосаркоми.

Крім того, щоб підтвердити свій діагноз, команда порівняла скам’янілість з нормальною малогомілковою кісткою динозавра того ж виду, а також з малогомілковою кісткою, що належить 19-річному хлопцю, у якого діагностовано остеосаркому.