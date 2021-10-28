Міжнародна група вчених за допомогою наземного телескопа обсерваторії Gemini у Чилі вперше безпосередньо виміряла кількість води та чадного газу в атмосфері планети, розташованої в іншій сонячній системі на відстані приблизно 340 світлових років.

Про це повідомляє науковий журнал Phys.org.

За межами нашої Сонячної системи існують тисячі відомих людству екзопланет. Вчені досліджують їх, етапи їх формування та відмінності від планет нашої системи.

У цьому дослідженні команда вчених зосередилися на планеті “WASP-77Ab” – планеті, яку називають “гарячим Юпітером”. Назву пояснюють тим, що ця планета та подібні їй дуже схожі на Юпітер, але їхня температура перевищує 1000 градусів за Цельсієм.

Вчені зосередилися на визначенню складу атмосфери “WASP-77Ab”, аби визначити її склад та порівняти з зіркою, навколо якої вона обертається. Це все необхідно для підтвердження теорії формування планет.

Хоч вчені поки що не здатні відправляти космічні апарати на такі відстані, з допомогою телескопів вони можуть здійснити спектральний аналіз, розкладаючи світло від екзопланет на складові. Для цього використовують як космічні, так і наземні телескопи.

Команда вчених брала активну участь у вимірі складу атмосфери екзопланет за допомогою космічного телескопа Хаббл, але отримання результатів було пов’язане з труднощами. Мало того, що існує жорстка конкуренція за час роботи телескопа, прилади “Хаббла” вимірюють лише воду (або кисень), а команді необхідно було зібрати дані вимірювань монооксиду вуглецю (чадний газ).

Саме тут вчені скористалися Gemini South – телескопом, діаметром 8,1 метра. Він розташований на горі Серро Пачон в Андах. Дуже сухе повітря та невелика хмарність роблять це місце ідеальним для встановлення телескопа.

Саме з допомогою цього приладу вчені зібрали інформацію про наявність та відносну кількість різних газів у її атмосфері.

Отримавши чіткі вимірювання вмісту води та монооксиду вуглецю в атмосфері WASP-77Ab, команда змогла оцінити відносну кількість кисню та вуглецю в атмосфері екзопланети. І ці кількості відповідали очікуванням і були приблизно такими, як у зірки-господаря, що підтверджує теорію вчених щодо формувань планет.

Такі точні виміри можуть допомогти в тому числі знайти сліди життя на віддалених екзопланетах, адже тепер вчені зможуть визначити біосигнатурні гази (які супроводжують життєдіяльність живих організмів), такі як кисень і метан.

Команда дослідників планує повторити цей аналіз для багатьох інших планет та зібрати “вибірку” атмосферних вимірів ще як мінімум на 15 планетах.