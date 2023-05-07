Вчені встановили причину, як на Землю потрапляють метеорити з Марсу

Вчені з'ясували, що для потрапляння на Землю відколотих метеоритів з Марсу потрібний менший тиск, ніж передбачалося раніше. На нашій планеті щонайменше 188 метеоритів мають марсіанське походження.

Про це йдеться в дослідженні, яке було опубліковане в журналі Science Advances, повідомляє Science Alert.

Серед метеоритів на Землі є Northwest Africa (NWA) 7034 або “Чорна красуня”. Об’єкт потрапив на нашу планету з ударного кратера в регіоні Terra Cimmeria – Sirenum (Марс).

У нашій Сонячній системі астероїди врізалися в Марс дуже сильно, що уламки від “Червоної планети” вилітали в космос. Після дрейфування вони потрапляли в атмосферу Землі і приземлялися. Раніше вчені вважали, що цей процес є складним, під час якого лише найпотужніші зіткнення здатні відкинути каміння з Марса в космос.

“Але нові дослідження показують, що для цього потрібен набагато менший тиск, ніж вважалося раніше, а це означає, що в космосі може бути більше уламків Марса, які плавають у повітрі і летять до Землі”, – зазначили дослідники.

Планетологи з Каліфорнійського технологічного інституту для експерименту використали нову потужну вибухову гармату для імітації зіткнення з Марсом. Вони використовували замість марсіанських метеоритів каміння з Землі, але яке містить плагіоклаз — основний компонент марсіанських порід.

Під високим тиском при зіткненні з астероїдом цей компонент перетворювався на склоподібний матеріал, відомий як маскелініт. Саме його знахідка у породі вказує на тип тиску, якого зазнав зразок. Плагіоклаз перетворюється на маскелініт при ударному тиску в 30 гігапаскалів (ГПа). Для порівняння він у 300 тисяч разів перевищує атмосферний тиск на рівні моря, або в тисячу разів перевищує тиск, з яким стикається підводний човен під час занурення на глибину 3 кілометрів.

За словами вчених, їм було складно змоделювати удар, який може запустити неушкоджені камені з Марса.

“Чим точніше ми зможемо охарактеризувати ударний тиск, якого зазнав метеорит, тим більша ймовірність того, що ми зможемо ідентифікувати ударний кратер на Марсі, з якого він утворився”, – йдеться у статті.