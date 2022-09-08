Американські вчені припустили, що існує зв'язок між самогубствами та захворюваністю на коронавірус COVID-19. Постраждалі частіше замислюються над тим, аби заподіяти собі шкоди відчуваючи депресію від втрати працездатності чи через нестерпний біль навіть після одужання.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що перевірених даних щодо частоти самогубств серед тих, хто перехворів немає. Втім, декілька вчених з організацій, зокрема Національного інституту охорони здоров’я США та британського агентства зі збору даних, починають вивчати потенційний зв’язок після доказів збільшення випадків депресії та суїцидальних думок серед людей із тривалим COVID-19, а також кількості відомих смертей, яка зростає.

“Я впевнений, що тривалий COVID-19 пов’язаний із суїцидальними думками, спробами самогубства, планами самогубства та ризиком смерті від самогубства. У нас просто немає епідеміологічних даних”, — сказав Лео Шер, психіатр системи охорони здоров’я Маунт-Сінай у Нью-Йорку, який вивчає розлади настрою та суїцидальну поведінку.

Серед ключових питань, які зараз вивчають дослідники: чи потенційно підвищується ризик самогубства серед пацієнтів через те, що вірус змінює біологію мозку? Або втрата здатності функціонувати штовхає людей на “межу”, як це може статися з іншими довгостроковими захворюваннями?

Шер сказав, що больові розлади в цілому є дуже сильним провісником самогубства, як і запалення в мозку, яке кілька досліджень пов’язують із тривалим COVID-19.

Аналіз, проведений компанією Truveta, що займається медичною інформацією та знаходиться в Сіетлі, показав, що пацієнти з тривалим COVID майже вдвічі частіше отримують рецепт антидепресантів протягом 90 днів після первинного діагнозу COVID-19.

Хоча багато хворих на COVID-19 з часом одужують, близько 15% все ще відчувають симптоми через 12 місяців, за даними Інституту показників і оцінки здоров’я (IHME) Університету Вашингтона. Наразі немає перевіреного лікування, тому виснажливі симптоми можуть зробити хворих непрацездатними.

Наслідки тривалого перебігу COVID-19, що потенційно пов’язані з підвищеним ризиком психічних захворювань і самогубств, є серйозними. За оцінками Управління звітності уряду США в березні, лише в Америці цей стан вразив до 23 мільйонів людей.

До прикладу, Гайді Феррер, 50-річна телевізійна сценаристка родом із Канзасу, наклала на себе руки в травні 2021 року, аби уникнути тремтіння та нестерпного болю, через які вона не могла ходити чи спати після зараження COVID.

Survivor Corps, група захисту пацієнтів, які довго хворіли на COVID, заявила, що провела опитування серед своїх членів у травні та виявила, що 44% із майже 200 респондентів сказали, що вони думали про самогубство.