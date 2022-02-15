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Вчені виявили одного з найстаріших пращурів крокодила, скелет якого розкопали 60 років тому

Дослідники встановили ланку в еволюції крокодилів завдяки скелету, який виявили ще у 1963 році в Танзанії. Ці архозаври з'явилися приблизно 96 мільйонів років та, на диво, виявилися найближчими живими родичами птахів.

Вівторок, 15 лютого 2022, 15:51
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Про це повідомляє науковий журнал Royal Society Open Science.

Науковці з Бірмінгемського університету, Велика Британія, та Політехнічного інституту й університету штату Вірджинія, США надали виду назву Mambawakale ruhuhu. Раніше вчені припускали, що залишки тварини можуть належати Pallisteria angustimentum.

Ще в 60-х роках дослідники знайшли доволі великий, але не цілий череп, довжина якого становить близько 75 сантиметрів. Разом із ним виявили три шийні хребці, майже повну ліву кисть та щелепу. Вчені припускають, що довжина архозавра становила близько п’яти метрів, що робить його одним з найбільших хижаків свого часу.

Фото: Royal Society Open Science

Mambawakale ruhuhu жили на теренах сучасної Танзанії 240 мільйонів років тому. Аналіз ідентифікує цей вид як один з перших членів еволюції архозаврів, яка зрештою перетворилася на сучасних крокодилів. Тому вони виявилися прямими пращурами останніх.

“Це відкриття, що захоплює, оскільки ідентифікація цієї тварини допомагає нам швидше зрозуміти раннє різноманіття архозаврів й дозволяє нам додати ще одну ланку в еволюційну історію сучасних крокодилів”, – розповідає професор палеобіології Бірмінгемського університету Річард Батлер.

Назва Mambawakale ruhuhu походить з мови суахілі, якою говорять у Танзанії. Перша частина означає “давній крокодил”, а Ruhuhu належить до басейну річки Рухуху, де й були знайдені кістки. У такий спосіб вчені хотіли відзначити вклад танзанійців в експедиції.

Теги: археологічна знахідка, археологія, вчені, дослідники, палеонтологія, Танзанія, крокодил

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