Вчені виявили одного з найстаріших пращурів крокодила, скелет якого розкопали 60 років тому

Науковці з Бірмінгемського університету, Велика Британія, та Політехнічного інституту й університету штату Вірджинія, США надали виду назву Mambawakale ruhuhu. Раніше вчені припускали, що залишки тварини можуть належати Pallisteria angustimentum.

Ще в 60-х роках дослідники знайшли доволі великий, але не цілий череп, довжина якого становить близько 75 сантиметрів. Разом із ним виявили три шийні хребці, майже повну ліву кисть та щелепу. Вчені припускають, що довжина архозавра становила близько п’яти метрів, що робить його одним з найбільших хижаків свого часу.

Mambawakale ruhuhu жили на теренах сучасної Танзанії 240 мільйонів років тому. Аналіз ідентифікує цей вид як один з перших членів еволюції архозаврів, яка зрештою перетворилася на сучасних крокодилів. Тому вони виявилися прямими пращурами останніх.

“Це відкриття, що захоплює, оскільки ідентифікація цієї тварини допомагає нам швидше зрозуміти раннє різноманіття архозаврів й дозволяє нам додати ще одну ланку в еволюційну історію сучасних крокодилів”, – розповідає професор палеобіології Бірмінгемського університету Річард Батлер.

Назва Mambawakale ruhuhu походить з мови суахілі, якою говорять у Танзанії. Перша частина означає “давній крокодил”, а Ruhuhu належить до басейну річки Рухуху, де й були знайдені кістки. У такий спосіб вчені хотіли відзначити вклад танзанійців в експедиції.